La Escola de Música de Vilatuxe celebra su festival fin de curso

El Auditorio Xosé Fernández «O Xastre» de Vilatuxe es el lugar elegido por la Escola de Música de Vilatuxe para celebrar su tradicional festival de fin de curso. Grupo de música en movimiento, grupo de iniciación al lenguaje musical, ensemble de percusión, ensemble de metales, ensemble de viento madera y las bandas infantil y juvenil de Vilatuxe se subirán al escenario a partir de las 19.30 horas.