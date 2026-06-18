Memoria local
Diego Frade presenta o domingo 28 de xuño o seu libro sobre Ponte
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Redacción
Silleda
Diego Frade Amil presentará o domingo 28 de xuño o seu libro Ponte. Unha historia a carón do Deza. O acto terá lugar ás 12.00 horas no local social da mencionada parroquia de Silleda.
O volume permite achegarse á evolución de Ponte desde as súas orixes, a través de acontecementos, persoas, lugares e formas de vida que foron dando forma á parroquia. Canda o autor intervirán Mónica González Conde, concelleira de Cultura de Silleda; Xoán Carlos García Porral, autor do limiar; Luis Galego García, párroco; e Xan Salgueiro, xornalista e veciño de Ponte.
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