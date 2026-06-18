Deza y Tabeirós es la tercera comarca gallega con mayor dependencia del coche para desplazarse

Las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes figuran entre los territorios de Galicia con mayor incidencia del coche para uso personal. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE) esta zona alcanza un porcentaje del 87,2 %, lo que la coloca en la tercera posición entre las veinte áreas comarcales gallegas analizadas en este informe correspondiente a 2025 Solo la superan A Coruña suroriental (comarcas de Arzúa, Ordes y Terra de Melide, con un 88,39 %, y Pontevedra sur ( municipios de A Guarda, Oia, O Rosal, Tomiño y Tui) que registra un 87,86.

El dato sitúa a este territorio claramente por encima de la media gallega, establecida en el 80,72 %. La diferencia es de 6,47 puntos, una distancia significativa que evidencia el fuerte peso del vehículo privado en los desplazamientos cotidianos de esta zona. También supera con amplitud la media provincial, que se sitúa en el 82,48 %, con una ventaja de 4,71 puntos. Hace una década la proporción en Deza y Tabeirós-Montes era del 84,9 por ciento.

La posición del área formada por Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada, Dozón, A Estrada y Forcarei confirma el protagonismo del coche en los territorios de carácter más rural o disperso, donde la estructura de poblamiento, la distancia entre núcleos, la localización de servicios y la menor densidad de alternativas de transporte público hacen que el vehículo particular mantenga un papel central. En este contexto, el área aparece en la parte alta del mapa gallego, por delante de zonas urbanas o periurbanas de mayor población. Dentro de la provincia, Pontevedra nororiental ocupa la segunda posición, únicamente por detrás de Pontevedra sur. Supera al Área de Pontevedra, que alcanza el 86,30 %, a O Morrazo, con un 84,38 %, y a Caldas-O Salnés, con un 84,25 %. La diferencia es todavía mayor frente al Área de Vigo, que queda en el 78,43 %, casi nueve puntos por debajo de Pontevedra nororiental.

La comparación con el conjunto de Galicia refuerza esta lectura. De las veinte áreas comarcales incluidas en el cuadro, solo cuatro superan el 86 por ciento. A continuación aparecen el Área de Santiago, con un 84,76 %, O Morrazo y Caldas-O Salnés. En el extremo contrario se sitúan el Área da Coruña, con un 75,19 %; Lugo sur, con un 76,98 %; el Área de Ourense, con un 77,69 %; y el Área de Vigo, con el citado 78,43 %.

El liderazgo de áreas no estrictamente metropolitanas apunta a una relación directa entre disponibilidad de coche y necesidades de movilidad en espacios menos concentrados. En las grandes áreas urbanas, aunque el vehículo privado sigue teniendo un peso elevado, la incidencia tiende a moderarse por la existencia de transporte colectivo, mayor proximidad entre servicios y residencia, y una mayor concentración de actividad económica. En cambio, en áreas como Pontevedra nororiental, el coche continúa siendo una herramienta básica para acceder al trabajo, los centros educativos, la atención sanitaria, el comercio o los servicios administrativos.

El dato provincial también resulta relevante. Pontevedra es la provincia gallega con mayor incidencia global de coche para uso personal, con un 82,48 %, por delante de Lugo, que marca un 80,57 %; Ourense, con un 79,86 %; y A Coruña, con un 79,60 %. Sin embargo, dentro de la propia provincia existen contrastes muy acusados. Mientras Pontevedra sur y Pontevedra nororiental se sitúan en la cabeza de Galicia, el Área de Vigo aparece entre las posiciones más bajas del conjunto autonómico.

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La fotografía que deja el cuadro es, por tanto, doble. Por un lado, Pontevedra nororiental se consolida como una de las zonas gallegas con mayor dependencia o disponibilidad de vehículo privado. Por otro, evidencia que el acceso al coche continúa siendo un factor clave en la movilidad de los territorios interiores y de población más dispersa. Con un 87,19 %, el área se sitúa en la élite gallega de este indicador y confirma una realidad cotidiana: en buena parte del interior pontevedrés, el coche sigue siendo el principal instrumento para garantizar la conexión entre núcleos, servicios y actividad diaria.