El Concello de Rodeiro y la DGT enseñan seguridad vial a mayores

El Concello de Rodeiro impulsa un programa integral diseñado para promover un envejecimiento activo, seguro y participativo entre sus vecinos mayores. En este marco de actuación, el próximo viernes a las 11.00 horas se celebrará la charla informativa titulada «Maiores, activos e seguros» en el parque situado detrás de la Casa Consistorial. Esta actividad, organizada en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), busca reforzar la seguridad vial y prevenir riesgos en la movilidad diaria dentro del municipio cambote. La sesión ofrecerá pautas prácticas y recomendaciones esenciales para los desplazamientos cotidianos. Se abordarán temas clave como la actualización de las normas de circulación vigentes, la prevención de distracciones comunes y el fomento de hábitos de conducción responsable.