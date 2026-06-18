Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Conexiones autobús VigoZapatero ante el juezGrave Accidente N-550Ola de Calor GaliciaEusebio Novas HiperxelRecuperar industria linoFeria StonegalEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Educación

Clausura del curso de las Aulas Sénior de Lalín impartidas por Ategal

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La concejala de Envellecemento Activo de Lalín, Carmen Canda, anuncia el cierre del curso 2025-2026 de las Aulas Sénior de Lalín, impartidas por Ategal. El acto se celebrará el próximo lunes día 22 a las 16.30 horas en el Auditorio de Lalín. Durante la cita, los asistentes disfrutarán de música en directo, aperitivos y una exposición de pintura al óleo y acuarela creada por el alumnado. La muestra artística estará abierta de lunes a viernes hasta el 10 de julio. Será el cierre de pintura, acuarela, historia del arte, informática, estimulación cognitiva e inglés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents