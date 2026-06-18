Educación
Clausura del curso de las Aulas Sénior de Lalín impartidas por Ategal
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La concejala de Envellecemento Activo de Lalín, Carmen Canda, anuncia el cierre del curso 2025-2026 de las Aulas Sénior de Lalín, impartidas por Ategal. El acto se celebrará el próximo lunes día 22 a las 16.30 horas en el Auditorio de Lalín. Durante la cita, los asistentes disfrutarán de música en directo, aperitivos y una exposición de pintura al óleo y acuarela creada por el alumnado. La muestra artística estará abierta de lunes a viernes hasta el 10 de julio. Será el cierre de pintura, acuarela, historia del arte, informática, estimulación cognitiva e inglés.
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