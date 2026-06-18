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Carboeiro se suma a las rutas de +Bosques

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El entorno de Carboeiro, en Silleda, acogerá este sábado una de las nuevas rutas del programa provincial +Bosques, impulsado por la Diputación de Pontevedra para promover el contacto directo con la naturaleza mediante baños de bosque. La actividad, con todas las plazas cubiertas, discurrirá por el bosque de ribera del valle del Deza y por el entorno del monasterio. La iniciativa continuará el domingo en el río Maneses, en O Campo Lameiro. Entre ambas citas participarán 60 personas.

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