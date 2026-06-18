Broche de oro al curso en la Escola de Música Municipal de Agolada
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Escola de Música Municipal de Agolada organiza este domingo 21 de junio su festival fin de curso en la Praza do Concello, con entrada libre, a partir de las 19.30 horas. El evento titulado «A volta á Agolada en 80 minutos. Paseo musical» contará con secciones instrumentales, alumnado de música en movimiento, la Pequebanda y a Banda Xuvenil de la escuela.
- Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa
- La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
- Buscan a un hombre de 43 años tras agredir a su expareja y secuestrar a su bebé en Ponte Caldelas
- Abel Caballero exige 9 millones de euros a la Xunta: «Si a Santiago lo apoyan con tres por capitalidad, a Vigo le tienen que dar nueve como ciudad más importante de Galicia»
- Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia
- Nuevo operativo contra el narcotráfico en Arousa: registros en Vilanova, Vilagarcía y Ribadumia
- El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental
- Una nutria «enorme» sorprende a los bañistas en las playas de Coruxo