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Broche de oro al curso en la Escola de Música Municipal de Agolada

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La Escola de Música Municipal de Agolada organiza este domingo 21 de junio su festival fin de curso en la Praza do Concello, con entrada libre, a partir de las 19.30 horas. El evento titulado «A volta á Agolada en 80 minutos. Paseo musical» contará con secciones instrumentales, alumnado de música en movimiento, la Pequebanda y a Banda Xuvenil de la escuela.

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