Broche de oro al curso en la Escola de Música Municipal de Agolada

La Escola de Música Municipal de Agolada organiza este domingo 21 de junio su festival fin de curso en la Praza do Concello, con entrada libre, a partir de las 19.30 horas. El evento titulado «A volta á Agolada en 80 minutos. Paseo musical» contará con secciones instrumentales, alumnado de música en movimiento, la Pequebanda y a Banda Xuvenil de la escuela.