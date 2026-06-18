El BNG vuelve a denunciar el bloqueo de las parcelarias de Agolada

El BNG denuncia que las reestructuraciones parcelarias de Agolada siguen bloqueadas más de veinte años después del inicio de su tramitación y reclama a la Xunta que aclare el calendario y el plan de trabajo para aprobar el decreto definitivo. La diputada Ariadna Fernández y la portavoz municipal, Susana Tato, advierten de que la demora impide avanzar en un proceso que consideran estratégico para aumentar la superficie agraria útil y favorecer nuevos proyectos agroganderos.

La formación recuerda que el expediente contó con una inversión de unos 800.000 euros durante el bipartito para realizar estudios previos y con Declaración de Impacto Ambiental en 2009, pero sostiene que la llegada del Partido Popular a la Xunta paralizó la tramitación. También destaca la presión mantenida durante años por la asociación Queremos Parcelarias.

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El BNG afirma que llevó el asunto al Parlamento gallego en varias ocasiones y que en 2025 se comprometieron avances que no llegaron. Además, critica que el PP de Agolada se abstuviese en una moción municipal para reclamar el impulso del decreto, y pregunta si el expediente responde a intereses electorales.