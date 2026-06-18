Sanidad
El BNG de Lalín pide dos plazas más de salud mental para el centro de salud
Redacción
El BNG de Lalín llevará al pleno una moción para reclamar a la Xunta de Galicia la creación de dos nuevas plazas en el área de salud mental del Centro Integral de Saúde: una de psicología y otra de psiquiatría. La formación pide que dependan directamente del CIS y no del CHUS, para dar más estabilidad al servicio.
Los nacionalistas afirman que la situación es «dramática» y que hay vecinos que llevan más de un año esperando por una cita de Psiquiatría. En su escrito sostienen que «non é de recibo que unha persoa cun intento de suicidio non reciba atención psicolóxica nin psiquiátrica en Lalín, e pase meses sen citas». También hacen referencia a respuestas del Sergas a reclamaciones de usuarios en las que se reconoce que «os recursos son limitados» y que las citas se demoran por la sobrecarga en las unidades de salud mental. El Bloque pide, asimismo, una reunión urgente con el conselleiro de Sanidade.
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