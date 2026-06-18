El BNG exige mejoras en la recogida de basura en A Estrada

El BNG de A Estrada denuncia las deficiencias que, según la formación nacionalista, se vienen registrando en el servicio de recogida de basura en el municipio. El portavoz del grupo, Xoán Reices, atribuye estos problemas al modelo de gestión impulsado por el gobierno local del PP y afirma que se trata de una «privatización encuberta» que ha reducido el control público sobre el servicio.

LLevará la cuestión al próximo pleno para pedir explicaciones por las incidencias detectadas en zonas como Rubín, Balboa y Lagartóns, pese a las quejas trasladadas por vecinos y alcaldes de barrio. Reices critica que «nin contrato ten a empresa que fai a recollida» y pide medidas urgentes para ofrecer un servicio «en igualdade de condicións para a veciñanza».

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El BNG defiende la gestión pública directa al considerar que es la mejor fórmula para un servicio de calidad y unos derechos laborales dignos.