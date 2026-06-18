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Conciertos didácticos

La Banda de Silleda toca para los escolares en el auditorio ferial

La Banda de Silleda toca para los escolares en el auditorio ferial |

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La Banda de Música Municipal de Silleda ofreció este miércoles dos conciertos didácticos en el Auditorio de la Semana Verde. Las actuaciones estuvieron dirigidas al alumnado del CEIP de Silleda y del CPR María Inmaculada. El primero estuvo destinado a estudiantes de Infantil y primero y segundo de Primaria, mientras que el segundo fue para los cursos de tercero, cuarto y quinto de Primaria. El objetivo fue acercar la música a los más pequeños de forma amena y participativa.

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