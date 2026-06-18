La Banda de Silleda toca para los escolares en el auditorio ferial

La Banda de Música Municipal de Silleda ofreció este miércoles dos conciertos didácticos en el Auditorio de la Semana Verde. Las actuaciones estuvieron dirigidas al alumnado del CEIP de Silleda y del CPR María Inmaculada. El primero estuvo destinado a estudiantes de Infantil y primero y segundo de Primaria, mientras que el segundo fue para los cursos de tercero, cuarto y quinto de Primaria. El objetivo fue acercar la música a los más pequeños de forma amena y participativa.