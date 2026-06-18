Aspadeza disfruta en Sanxenxo de días de playa y excursiones

Un grupo de 21 usuarios y 5 monitores del colectivo Aspadeza de Lalín disfruta estos días de unas fantásticas vacaciones en Sanxenxo. Alojados en el hotel Santomé en Vilalonga, ya visitaron Lourizán, Vilagarcía y la Brilat. Tras disfrutar de la playa y pasear por O Grove, regresarán este viernes a la capital dezana.