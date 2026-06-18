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Vacaciones

Aspadeza disfruta en Sanxenxo de días de playa y excursiones

Miembros de Aspadeza en la base «General Morillo» de la Brilat con sede en Pontevedra.

Miembros de Aspadeza en la base «General Morillo» de la Brilat con sede en Pontevedra.

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Ángel Graña

Lalín

Un grupo de 21 usuarios y 5 monitores del colectivo Aspadeza de Lalín disfruta estos días de unas fantásticas vacaciones en Sanxenxo. Alojados en el hotel Santomé en Vilalonga, ya visitaron Lourizán, Vilagarcía y la Brilat. Tras disfrutar de la playa y pasear por O Grove, regresarán este viernes a la capital dezana.

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