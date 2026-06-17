Vista Alegre celebrará su sardinada el día 23
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A Bandeira celebrará el martes 23 de junio su sardinada de San Juan en el nuevo aparcamiento de la plaza Juan Salgueiro, a partir de las 22:00 horas. La cita incluirá degustación de sardinas, bollos preñados, pan de maíz, postre, vino y queimada. Los tiques deberán retirarse exclusivamente en el Centro Cultural Vista Alegre hasta el día 16, de lunes a viernes, de 16:00 a 21:00 horas. Los precios son de 10 euros para adultos socios, 15 para no socios y 5 euros para menores de 10 años. A medianoche se celebrará el tradicional salto de la hoguera.
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