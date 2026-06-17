Unións Agrarias reclama apoyo ante el avance del gusano soldado en Deza

Unións Agrarias-UPA insta a la Xunta a implicarse ante la expansión de la plaga del gusano soldado, que ya prolifera en Deza después de extenderse por Costa da Morte, Bergantiños, Xallas, Ordes, A Barcala y Terras de Soneira. La organización advierte de que el problema afecta ya a más de la mitad de la superficie de maíz de Galicia y alcanza alrededor del 70% en las comarcas más castigadas, con riesgo directo para la alimentación del ganado.

El sindicato recuerda que los ataques de este insecto se documentan desde los años 90, pero alerta de que la situación actual resulta difícil de controlar. Hasta ahora, los fitosanitarios permitían contener los daños, pero los tratamientos de contacto no destruyen los huevos, que quedan en las plantas y originan nuevos ataques. Los sistémicos son más eficaces, aunque tienen límites de aplicación y no pueden usarse de forma indiscriminada.

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Unións reclama medidas para compensar el aumento de costes que afrontarán las granjas, tanto por los daños en el maíz como por la necesidad de comprar más alimento para el ganado. También pide incluir la plaga en los seguros agrarios y evitar penalizaciones en la PAC. La organización enmarca la alerta en un momento delicado para el sector, marcado por la rebaja del precio de la leche y el encarecimiento de los costes de producción.