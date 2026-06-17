Souto descalifica el plan de vivienda del PSOE por no competer al Concello

El grupo de gobierno de Lalín desautoriza la propuesta del PSOE local sobre un plan mixto para abaratar los precios y favorecer el acceso a la vivienda. Sin entrar a analizar las medidas, el ejecutivo advierte que la política de vivienda no es una competencia de los ayuntamientos y descarga esta responsabilidad, sobre todo, en el Gobierno de España. Pone en valor el trabajo realizado por Xunta y administración local en este sentido.

El portavoz del grupo de gobierno, Avelino Souto, recibió con sorpresa que los socialistas lalinenses «comecen a traballar e a amosar a patiña cando falla menos dun ano para as eleccións, cando estiveron ata agora de lecer». Añade que una vez más yerran el tiro, intentando de poner deberes al Concello cuando la responsabilidad en vivienda corresponde a otras administraciones; especialmente al Estado «que non puxo nin unha vivenda en Lalín a disposición dos veciños, mentres, Xunta, coa colaboración do Concello, xa ten en marcha proxectos de vivenda nova para os lalinenses.

Una vez más, analiza Souto, el PSOE quiere que los demás hagan el que ellos no hacen, por más que sea su responsabilidad. Apunta que el anuncio realizado por Alba Forno y por Daniel Santalla llega con un importante »déficit de credibilidade» una vez que quien sostiene en el Gobierno de España las políticas que llevaron el mercado de la vivienda a la situación actual pretenda ahora presentarse como descubridor de un problema que afecta a toda España y para lo cual no fue quien de ofrecer soluciones eficaces desde sus responsabilidades de gobierno.

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Souto indica que el problema de Lalín es el mismo de todo el Estado y los precios del alquiler y de la compra continúan aumentando, la oferta se reduce y las medidas anunciadas por el Gobierno central demostraron ser insuficientes para revertir esta situación. Y subraya que la aportación que se está haciendo desde la Xunta está permitiendo construir las primeras viviendas públicas en años en el municipio. Para el portavoz son bienvenidas todas las propuestas constructivas, pero sería más útil que los representantes socialistas emplearan su influencia política para reclamar al Gobierno del que forman parte más inversiones en vivienda pública, más incentivos para la rehabilitación y una mayor implicación de la Sareb y de otras entidades estatales.