Red viaria
Silleda mejorará la comunicación entre Camporrapado y A Revolta
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El Concello de Silleda mejorará los viales municipales que comunican Camporrapado y A Revolta, en la parroquia de Cortegada, con una actuación que ya está en fase de licitación. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, y miembros de su gobierno explicaron el proyecto a la vecindad en una reunión celebrada en la carballeira de Camporrapado. Los trabajos incluyen la renovación de la capa de rodadura con aglomerado en caliente, la limpieza de cunetas y un tramo de hormigón armado en el ramal de A Revolta. El plazo de ejecución previsto es de dos meses.
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