Portugal concentra siete de cada diez viajes al extranjero de los vecinos de Deza y Tabeirós

Portugal acapara casi siete de cada diez viajes internacionales desde los municipios de Deza y Tabeirós-Montes. Según los datos de movilidad turística emisora a partir de teléfonos móviles, Lalín, Silleda, Vila de Cruces, Rodeiro, Agolada, Dozón, A Estrada y Forcarei sumaron el año pasado 45.565 salidas al extranjero, de las que 31.797 tuvieron como destino Portugal, el 69,8 % del total. El país vecino se impone con claridad en todos los concellos analizados y confirma una movilidad exterior muy concentrada en el entorno europeo, según los estudios del Instituto Nacional de Estadística (INE). A gran distancia aparece Francia, con 3.943 viajes, seguida de Italia, con 1.157; Reino Unido, con 529, y Alemania, con 332. El resto de destinos queda muy por debajo: América del Norte reunió 257 desplazamientos, Marruecos 127, Estados Unidos 115, Bélgica 80 y Andorra 70. En la parte baja figuran Países Bajos, con 30 salidas; Sudamérica, con 32; Grecia, con 42, y Croacia, con 43, lo que evidencia la escasa diversificación de los viajes internacionales.

Por municipios, A Estrada lidera el turismo emisor internacional, con 19.429 salidas. Portugal fue también su primer destino, con 14.858 desplazamientos, por delante de Francia, con 1.021; Italia, con 530; Alemania, con 178, y Reino Unido, con 147. Lalín ocupa la segunda posición, con 16.053 viajes. En la capital dezana, Portugal concentró 10.010, seguido de Francia, con 2.288; Italia, con 597; Reino Unido, con 284, y América del Norte, con 214. Alemania, con 154, quedó inmediatamente por detrás. A mucha distancia se sitúa Silleda, con 4.836 salidas internacionales, de las que 3.286 se dirigieron a Portugal. Francia fue el segundo destino, con 459; Reino Unido sumó 98 e Italia 30. Forcarei registró 2.250 movimientos, con 1.615 hacia Portugal y 141 a Francia. En Vila de Cruces, el total anual fue de 1.823 salidas, con 1.308 hacia Portugal y 34 hacia Francia.

La concentración en el país luso es todavía más acusada en los municipios con menos volumen. Agolada contabilizó 488 viajes, con 269 a Portugal como único destino concreto destacado. Rodeiro alcanzó 457 desplazamientos, de los que 283 tuvieron como destino Portugal, y Dozón cerró la serie con 229 salidas, 168 de ellas hacia el país vecino. En estos tres concellos, el resto de destinos queda por debajo de los umbrales más significativos del fichero.

La evolución mensual muestra una marcada estacionalidad. Agosto fue el mes de mayor movilidad, con 5.814 salidas internacionales, seguido de abril, con 4.510, y diciembre, con 4.455, coincidiendo con los grandes períodos vacacionales. Julio también mantuvo un volumen elevado, con 4.007 desplazamientos, mientras que mayo alcanzó 3.841 y septiembre 3.737. En el extremo contrario, febrero fue el mes más bajo, con 2.546 salidas, seguido de enero, con 3.048, y octubre, con 3.057.

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El balance deja una doble lectura. A Estrada y Lalín concentran 35.482 de las 45.565 salidas, más de tres cuartas partes del total. Y, por destinos, Portugal actúa como mercado hegemónico por proximidad, accesibilidad y tradición en los desplazamientos desde el interior pontevedrés, con Francia como segunda referencia e Italia, Reino Unido y Alemania completando un grupo de cabeza claramente europeo.