Nuevo volumen de la revista de investigación ‘Marco Numérico’

El IES Marco do Camballón de Vila de Cruces publica el séptimo volumen de Marco Numérico, revista de investigación matemática elaborada por el alumnado de Métodos Estadísticos y Numéricos de 2º de Bachillerato. Fue presentado ayer en la biblioteca del centro, en un acto abierto al público que contó con la participación de la matemática Elena Vázquez Abal.