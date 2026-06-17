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Publicación matemática

Nuevo volumen de la revista de investigación ‘Marco Numérico’

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El IES Marco do Camballón de Vila de Cruces publica el séptimo volumen de Marco Numérico, revista de investigación matemática elaborada por el alumnado de Métodos Estadísticos y Numéricos de 2º de Bachillerato. Fue presentado ayer en la biblioteca del centro, en un acto abierto al público que contó con la participación de la matemática Elena Vázquez Abal.

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