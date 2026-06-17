Lalín programa espectáculos de narración, títeres y magia para julio

Lalín ofrecerá en julio tres espectáculos gratuitos dirigidos al público familiar dentro de la programación cultural municipal. Las propuestas combinan literatura, magia, humor, narración oral y títeres

La primera cita será As Letras de Begoña Caamaño, un cuentacuentos que se celebrará el jueves 2 de julio, a las 18.00 horas, en la Biblioteca Municipal Varela Jácome. La actividad cuenta con la colaboración de la Diputación y estará dedicada a la autora homenajeada este año en las Letras Galegas. La propuesta, a cargo de O Colectivo (antes Polo Correo do Vento), recorrerá de forma amena y participativa la biografía de Begoña Caamaño, combinando narración, ilustración, dibujo e interpretación musical. La sesión incluirá un debate sobre su figura y un taller en el que el público realizará una caricatura de la escritora.

La segunda actividad será Ilusiónate, un espectáculo de magia cómica con humor, sorpresas y participación del público. Está pensado para pequeños y mayores y se desarrollará el jueves 16 de julio, a las 19.00 horas, en la Praza da Torre.

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El ciclo se cerrará el jueves 23 a las 19.00 horas en la Praza da Torre con Petróglifos, una propuesta que combina narración oral, títeres y elementos simbólicos para recuperar historias ligadas a las piedras milenarias con laberintos, serpientes y estrellas, reivindicando la igualdad y la cultura ancestral.