Literatura
Iria Collazo recolle o premio García Barros este venres no Principal
Redacción
O Teatro Principal da Estrada acollerá este venres, ás 20.30 horas, a entrega do XXXVIII Premio de Novela Manuel García Barros, un dos galardóns literarios de maior prestixio das letras galegas. No acto, aberto ao público, a escritora e profesora Iria Collazo López incorporarse oficialmente á nómina de gañadores e recibirá a distinción.
As persoas asistentes recibirán ademais un exemplar da novela premiada, publicada por Editorial Galaxia baixo o título A muller de mentira. A obra, presentada ao certame co lema A espera. Dúas historias de amor, foi escollida entre as 19 propostas concorrentes.
Natural de Barro e afincada no Morrazo dende a infancia, Iria Collazo é licenciada en Filoloxía Galega e profesora de Secundaria. Entre as súas obras figuran Coma unha áncora, A soidade das medusas, Da casa queimada e Os mortos que amei.
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