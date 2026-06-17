Imaxina e Axuda reúne propuestas para mejorar en el ámbito social

Representantes de Imaxina e Axuda presentaron este martes a la concejala de Xuventude, Lucía Seoane, una batería de propuestas de mejora para el municipio elaboradas por alumnado del IES Manuel García Barros dentro del programa Actuación Xove. Algunas de las iniciativas ya cuentan con el compromiso del Concello para estudiar su puesta en marcha.

Las aportaciones abarcan ámbitos como el social, deportivo, educativo y cultural. Entre ellas figuran la ampliación de servicios y actividades dirigidas a las personas mayores, medidas para combatir el abandono animal y la organización de encuentros entre asociaciones locales. También se propone crear una zona de calistenia, impulsar jornadas de promoción de las escuelas deportivas municipales y habilitar un espacio para la práctica de la petanca.

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El documento incluye además acciones para reforzar la educación afectivo-sexual, mejorar la atención a la diversidad funcional y promoción del patrimonio, entre otras.