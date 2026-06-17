El IES Pintor Colmeiro de Silleda premia la divulgación científica de sus alumnos en el concurso Piluciencias

El IES Pintor Colmeiro de Silleda celebró una nueva edición del concurso Piluciencias, organizado por su Club de Ciencia para fomentar entre el alumnado la divulgación científica a través de trabajos audiovisuales. La iniciativa volvió a reunir propuestas sobre distintos temas de ciencia, elaboradas por estudiantes de varios cursos del centro.

En la categoría A, el primer premio fue para el vídeo Mente curiosa: A choiva ácida, de Icía Salgueiro Garea, Uxía Souto González y Emma Vicente Porral, de 2º ESO. El segundo puesto correspondió a Bioluminiscencia mariña, de Antía García Pereiras, Iria Salgueiro Durán y María Victoria Sánchez Valiña, también de 2º; y el tercero, a Baleiro nun vaso, de Saray Blanco Morado, Daniela de la Fuente Cuíña y Nora Khallouk, de 1º ESO.

En la categoría B, la ganadora fue Carla Mosteiro Louzao, de 1º BAC, con A serpe negra. El segundo premio recayó en Canto pesa unha nube?, de Carlos Mariño Castro, Sara Rodríguez Seoane y Uxía Rodríguez Veiga, de 3º ESO; y el tercero, en A materia escura, de Uxía Filloy Domínguez, de 4º.

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El acto sirvió, asimismo, para reconocer la labor del equipo de voluntarios y voluntarias de la Biblioteca Xosé Neira Vilas del IES Pintor Colmeiro, que recibieron diplomas por su colaboración a lo largo del curso. Desde el centro trasladaron su felicitación a los premiados y premiadas, así como su agradecimiento al alumnado colaborador de la biblioteca.