«Hay casos que te hacen sentir que todo este trabajo tiene sentido»

Baiona acogió el Encuentro de Voluntariado de Cruz Roja en Galicia, con la presencia de más de 250 voluntarios. Una de las medallas de bronce entregada en este acto fue otorgada a María Jesús Andújar Picans, voluntaria de Cruz Roja en A Estrada. Esta distinción es un agradecimiento por su trayectoria en esta organización, así como por su implicación y responsabilidad desde hace más de diez años. Voluntaria en los proyectos de empleo, ayuda a la activación y motivación para el empleo de personas en situación de extrema vulnerabilidad.

¿Cómo comenzó su vinculación con Cruz Roja?

Mi marido ya era socio de Cruz Roja desde hacía muchos años. Yo trabajé durante 38 años en la Administración pública: primero, 24 años como directora de la oficina de empleo de A Estrada y después 16 años como jefa de sección de Protección Civil y Bomberos, formando a voluntarios de Protección Civil. Cuando me jubilé pensé que podía seguir ayudando a la sociedad aprovechando mi experiencia en temas laborales y de voluntariado. Así que mi marido y yo nos incorporamos a Cruz Roja como voluntarios.

¿Qué labores comenzó a desarrollar en la organización?

Empecé en 2015 realizando tareas de orientación laboral. Ayudábamos a personas desempleadas o en situación de precariedad, orientándolas sobre posibles oportunidades de empleo y formación. Con el paso del tiempo, mi trabajo se centró más en la orientación social y laboral de personas inmigrantes, especialmente procedentes de países latinoamericanos, que llegan sin conocer cómo funcionan las administraciones ni los trámites necesarios para establecerse aquí.

¿Era un ámbito que ya conocía por su trayectoria profesional?

Sí, aunque las cosas cambian con el tiempo. Mi experiencia previa me ayudó mucho, pero también he tenido que seguir aprendiendo. Es una labor que me gusta mucho y con la que me siento muy cómoda.

Después de diez años colaborando con Cruz Roja, ¿qué balance hace de esta experiencia?

El balance es muy positivo. Hay días en los que te sientes frustrada porque no puedes resolver determinados problemas, pero la mayoría de las veces, cuando consigues ayudar a alguien o resolver una situación, por pequeña que sea, sientes que realmente vale la pena. Creo que realizamos una labor muy importante.

¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra la gente a la que atienden?

Muchas personas desconocen cómo funcionan las distintas administraciones. No saben qué competencias corresponden al ayuntamiento, cuáles a la comunidad autónoma o cuáles al Estado. Además, la digitalización de los trámites ha complicado mucho las cosas para quienes no tienen conocimientos informáticos. Durante la pandemia, por ejemplo, ayudamos a muchas personas a solicitar citas previas porque no sabían cómo hacerlo por internet.

¿Recuerda algún caso especialmente significativo?

Hay muchos. Recuerdo a una mujer que acudió para solicitar una ayuda social y, hablando con ella, descubrimos que tenía derecho a una pensión de viudedad que desconocía por completo. También fue muy importante el trabajo realizado con el Ingreso Mínimo Vital, cuando muchas personas estaban completamente desorientadas sobre si podían solicitarlo o no. Otro caso reciente fue el de una mujer procedente de Cuba que tenía nacionalidad española. Gracias al asesoramiento que recibió, descubrió que podía acceder a un subsidio para emigrantes retornados. Son situaciones así las que te animan y te hacen sentir que todo este trabajo tiene sentido.

También participó en proyectos relacionados con el envejecimiento activo. ¿En qué consistieron?

Sí. Participamos en un programa desarrollado junto con otras entidades para analizar las necesidades de las personas mayores. Realizamos encuestas en la calle para conocer qué servicios echaban en falta y qué iniciativas podían mejorar su calidad de vida. Es un proyecto que sigue desarrollándose y en el que colaboré activamente.

¿Qué sintió al recibir la Medalla de Bronce de Cruz Roja Galicia?

Sinceramente, no me lo esperaba. Lo viví con mucha emoción, pero también creo que cualquiera de mis compañeros podría haberla recibido. Lo considero más un reconocimiento al trabajo de todo el colectivo de voluntarios que a una persona en concreto.

¿Qué papel desempeña el voluntariado en la sociedad actual?

Es fundamental. Aunque vivimos en un estado de bienestar, siguen existiendo muchas carencias y hay personas que desconocen los recursos y ayudas a los que pueden acceder. Ahí es donde los voluntarios desempeñamos una labor muy importante. Además, el voluntariado abarca muchos ámbitos: desde talleres de memoria y actividades para mayores hasta apoyo escolar para niños y adolescentes. Siempre hay personas que necesitan ayuda y organizaciones como Cruz Roja intentan cubrir esas necesidades.

¿Qué le diría a alguien que está pensando en hacerse voluntario de Cruz Roja?

Que no lo dude. Es una experiencia muy enriquecedora y aporta una enorme satisfacción personal. Además, mantenerse activo y comprometido con los demás es muy positivo a cualquier edad. También me gustaría animar especialmente a los jóvenes a implicarse más en el voluntariado, porque son fundamentales para el futuro de estas organizaciones.

¿Hay alguna experiencia entre las que ha vivido que recuerde de forma especial?

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Sí, probablemente la más impactante de todas. Tuve la oportunidad de viajar a Canarias junto a otros voluntarios para conocer de cerca el trabajo que se realiza con personas migrantes en centros de acogida. Fue una experiencia increíble. Pude comprobar el enorme compromiso de los voluntarios que trabajan allí y la dedicación con la que reciben y ayudan a las personas que llegan en situaciones muy difíciles. Sin duda, fue una de las experiencias más importantes que he vivido en Cruz Roja.