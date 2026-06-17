Fin de curso
Gala de Kyus del Judo Club Base reúne a cerca de 200 judocas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La VIII Gala de Kyus del Judo Club Base reunió a cerca de 200 judocas en el pabellón Coto Ferreiro de A Estrada, una cifra que refleja el notable crecimiento que la entidad ha experimentado en los últimos años. El evento sirvió para poner en valor el trabajo realizado durante toda la temporada y el compromiso de deportistas, familias y colaboradores. Desde el club destacaron el apoyo fundamental de las familias, así como la labor de más de 30 voluntarios que hicieron posible la organización de esta concurrida gala anual.
- Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
- Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
- La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
- Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedarse dormida al volante
- Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia
- El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental
- Un banco pagará 6.000 euros en costas por no devolver 104 euros a una clienta de Vigo
- Un vigués logra que la Justicia le reconozca ser dueño de una finca tras 30 años de conflicto con los comuneros de Cabral