Gala de Kyus del Judo Club Base reúne a cerca de 200 judocas

La VIII Gala de Kyus del Judo Club Base reunió a cerca de 200 judocas en el pabellón Coto Ferreiro de A Estrada, una cifra que refleja el notable crecimiento que la entidad ha experimentado en los últimos años. El evento sirvió para poner en valor el trabajo realizado durante toda la temporada y el compromiso de deportistas, familias y colaboradores. Desde el club destacaron el apoyo fundamental de las familias, así como la labor de más de 30 voluntarios que hicieron posible la organización de esta concurrida gala anual.