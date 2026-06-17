Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Secuestro Bebe Ponte CaldelasDirectora Guardia CivilMuerto operación antidroga ArousaPablo GrañaElecciones PP y JuntsAbogado a juicioDetención Elisa MouliaáEntradas Foro Educación
instagramlinkedin

Ayuda a domicilio

Formación en deterioro cognitivo

Formación en deterioro cognitivo |

Formación en deterioro cognitivo |

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Silleda recibe formación en cuidado y atención a personas con deterioro cognitivo. Las clases son impartidas durante dos tardes por técnicas de Afapo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents