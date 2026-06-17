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Fillos e Amigos se reúne este sábado

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La asociación Fillos e Amigos da Estrada celebra este sábado 20 de junio su tradicional «xuntanza». El acto inaugural tendrá lugar a las 12.15 horas en la iglesia parroquial, para seguir con una recepción en la casa consistorial y una comida de confraternidad en el restaurante Samaná.

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