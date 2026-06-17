Fijan el 17 de septiembre el juicio contra el «Francés»

La Audiencia Provincial de Pontevedra debatió en la mañana de ayer dos causas por tráfico de dorgas en A Estrada. Una de ellas fue la audiencia preliminar tras la operación antodroga realizada en la zona a finales del 2025, una investigación en la que se acusa al conocido como «Francés» y a su pareja de un delito contra la salud pública. En esta vista preliminar no se ha alcanzado un acuerdo, por lo que la audiencia ha fijado el juicio definitivo el 17 de septiembre.

En este caso la Fiscalía solicita ocho años de prisión para el principal acusado y seis años y seis meses para su compañera por un delito contra la salud pública relacionado con la distribución de cocaína y la incautación de más de dos kilogramos de esta sustancia.

No es sin embargo la única causa abierta contra la pareja, que mañana afronta un juicio en la misma audiencia por un caso que viene del año 2024. En este caso la Fiscalía pide para el mismo acusado un total de diez años y cinco meses de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, mientras que para su pareja interesaba una condena de tres años y diez meses de cárcel por colaborar, presuntamente, en la ocultación de bienes adquiridos con dinero procedente del narcotráfico.

Venta ambulante

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Por otra parte, la Audiencia Provincial celebró un juicio por un supuesto delito de venta de droga en la Praza da Feira de A Estrada. En este caso la Fiscalía solicita 3 años y 5 meses de prisión por la presunta venta de cocaína. Segñun su escrito, el acusado se encontraba en el interior de una Volkswagen Caddy entregó a otra persona un envoltorio con cocaína a cambio de 25 euros, una operación que habría sido presenciada por agentes que realizaban labores de seguridad ciudadana.