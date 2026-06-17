‘Deepfakes’ en Silleda
Elevan a 21 las denuncias por el vídeo de los falsos desnudos
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La investigación por la difusión en el municipio de Silleda de imágenes falsas de desnudos creadas con inteligencia artificial suma ya 21 denuncias, según confirmó la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. En las últimas jornadas se han sumado tres más a las 18 que había la semana pasada. Las diligencias continúan abiertas y siguen en manos del Equipo de Delitos Telemáticos, que trata de esclarecer quién creó o difundió los montajes, cómo fueron elaborados y qué canales se emplearon para su circulación.
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