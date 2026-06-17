De Doha a A Estrada para abrir boca

Siempre es motivo de alegría sumar nuevas aperturas a la nómina de negocios locales en A Estrada. Todavía más si es para revivir una zona con más escaparates cerrados que abiertos, como ocurre en la calle Serafín Pazo. Por ello este lunes fue un día de celebración, con la apertura de puertas del nuevo local de repostería y bocatería, Antojos, situado en el número 21. El establecimiento es pequeño y su oferta culinaria es únicamente para llevar, pero la carta promete llegar para abrir el horizonte de los paladares estradenses.

Jhoana González (34) y Rami Mahmoud (36) son la pareja detrás de este proyecto. Ella lleva ocho años dedicándose a la repostería, mientras que él apuesta ahora por hacer de su hobby –los bocatas– una profesión. «Nunca me dediqué a esto a nivel laboral, pero siempre me gustó cocinar, especialmente improvisar con la bocatería, y ofrecía mis creaciones a familiares y amigos cuando venían de visita a casa», dice Mahmoud.

Ambos emigraron hace ocho años desde Venezuela a Doha, en Catar. Allí, Jhoana ya realizaba sus famosos dulces, mientras que Rami se dedicaba al sector de la construcción. Fue hace tres años cuando decidieron cambiar de destino y venirse a Galicia, ya que la abuela paterna de González residía en Santiago de Compostela. No obstante, al escoger el lugar en el que asentarse, no dudaron en optar por A Estrada para iniciar su proyecto vital. «Sabíamos de la calidad de vida de aquí, y sobre todo, de la calidad de las personas, por eso no lo pensamos un segundo», reconoce la repostera, que además añade: «Desde que llegué, soñaba con abrir este negocio».

Antojos tendrá una amplia carta fija de dulces de todo el mundo: desde alfajores a galletas craqueladas, tartas de tres leches, muffins y tartas de queso con diferentes toppings. A mayores, periódicamente González incluirá un «postre del día», que anunciará en sus redes sociales. Y, por si esto fuese poco, también contará con la opción de tartas y postres personalizados por encargo.

El funcionamiento es muy similar en la parte salada, pero con una interesante novedad. Mahmoud también preparará diariamente un menú fijo con bocatas y perritos calientes, pero irá incorporando novedades más especiales progresivamente. No obstante, esto no es lo que distinguirá a Antojos de otros locales con comida para llevar, sino que será su horario. El local abrirá sus puertas los viernes y sábados de fiesta durante la madrugada, para ofrecer algo que llevarse a la boca antes de cerrar la discoteca. «En esta calle hay varios pubs y pensamos que era un hueco de mercado que valía la pena cubrir. Nosotros mismos echamos en falta un lugar donde coger algo de comer antes de volver de fiesta cuando salíamos algún fin de semana», explica González.

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La pareja inicia ahora este emocionante camino después de meses preparándose para la puesta a punto, y confiesa que además de poder dedicarse a lo que les gusta, el pasar más tiempo juntos y contar con flexibilidad para la conciliación familiar fueron otros de los factores que los animaron a dar el paso. Este es, pues, el origen de Antojos, que sus promotores definen: «Es como nuestro matrimonio, hay dulce y salado».