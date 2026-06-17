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Conflicto laboral

Desconvocada la protesta en Culinaria tras un acuerdo salarial

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La protesta prevista para este martes ante Culinaria, en el polígono industrial de Silleda, quedó desconvocada tras un acuerdo entre el comité y la dirección para mejorar las condiciones salariales de la plantilla. El pacto supera el convenio estatal, caducado desde hace tiempo, y fija subidas del 3,1% este año, del 3,5% en 2027 y 2028, y del 3% en 2029. Incluye, además, 60 euros mensuales en dietas y un plus sed de 12 euros, ambos indexados a la subida salarial. Y el pago de la nocturnidad será igual de 22:00 horas a medianoche que en el tramo hasta las 6:00.

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