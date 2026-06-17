Desconvocada la protesta en Culinaria tras un acuerdo salarial

La protesta prevista para este martes ante Culinaria, en el polígono industrial de Silleda, quedó desconvocada tras un acuerdo entre el comité y la dirección para mejorar las condiciones salariales de la plantilla. El pacto supera el convenio estatal, caducado desde hace tiempo, y fija subidas del 3,1% este año, del 3,5% en 2027 y 2028, y del 3% en 2029. Incluye, además, 60 euros mensuales en dietas y un plus sed de 12 euros, ambos indexados a la subida salarial. Y el pago de la nocturnidad será igual de 22:00 horas a medianoche que en el tramo hasta las 6:00.