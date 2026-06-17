David Campos urge a buscar relevo para dirigir una AED que baja a 344 socios

La Asociación de Empresari@s de Deza (AEDEZA) celebró este martes, 16 de junio, su asamblea general ordinaria, marcada por el balance del último ejercicio y por el relevo pendiente al frente de la patronal dezana. El presidente, David Campos, que ya había anunciado que no optará a la reelección, aprovechó su informe para lanzar un llamamiento directo a los asociados en pleno proceso electoral para renovar la junta directiva.

David Campos presidió la sesión. / AED

Campos advirtió de la falta de movimientos para configurar una candidatura alternativa y pidió implicación a los socios. «A día de hoxe, non temos constancia de que ningún socio manifestase a súa intención de configurar unha nova xunta directiva e poñerse a cargo da AED. E iso, serei claro, non me parece ben», señaló ante la asamblea. El presidente recordó que la asociación suma más de 33 años de trayectoria al servicio del tejido empresarial dezano y defendió que su continuidad exige compromiso interno: «A AED perténcenos a todos. A cada un dos socios que a integran, ás empresas que a sosteñen, aos traballadores que a fan funcionar día a día. E precisamente por iso, porque é nosa, necesitamos que alguén a lidere».

A AED perténcenos a todos. A cada un dos socios que a integran, ás empresas que a sosteñen, aos traballadores que a fan funcionar día a día. E precisamente por iso, porque é nosa, necesitamos que alguén a lidere David Campos

La entidad expuso durante la sesión la memoria de actividades de 2025, las cuentas anuales, el informe de auditoría y el presupuesto para el ejercicio en curso. AEDEZA cerró el año pasado con 344 socios, nueve menos que al final de 2024, encadenando así el tercer ejercicio consecutivo de ligera bajada desde los 368 asociados alcanzados en 2022.

En el área económica, las cuentas reflejan un excedente de 45.810,18 euros, ligeramente por encima de los 45.346,56 euros del ejercicio anterior. El resultado de explotación ascendió a 62.714,47 euros y el activo total se situó en 613.979,95 euros. Para 2026, la asociación maneja una previsión presupuestaria de 542.400 euros de ingresos, 540.000 euros de gastos y un resultado positivo de 2.400 euros.

Uno de los capítulos con mayor peso en la memoria fue el empleo. La bolsa de trabajo de AEDEZA registró en 2025 la inscripción de 500 nuevos demandantes, hasta alcanzar 967 personas interesadas en el servicio, de las que 467 contactaron para la intermediación con ofertas. A lo largo del ejercicio, la asociación gestionó 302 ofertas para cubrir 354 puestos de trabajo y logró 154 inserciones laborales, una media de más de doce contrataciones al mes.

También se dio cuenta del Programa Integrado de Empleo 2024/25, desarrollado entre octubre de 2024 y octubre de 2025 con 100 participantes. Según la memoria, 81 encontraron trabajo durante el programa y 66 alcanzaron la inserción laboral. Además, se realizaron 220 sesiones individuales de orientación, 31 personas hicieron prácticas no laborales en empresas y las acciones grupales sumaron 741 horas y 581 asistentes.

La formación volvió a aparecer como una de las grandes apuestas de la patronal. En 2025 se impartieron 30 acciones formativas, con 219 horas lectivas y 515 alumnos. La entidad cerró el año con 125 homologaciones formativas, tras sumar 25 nuevas durante el ejercicio, y mantuvo certificados y cursos vinculados a ámbitos como administración, comercio, logística, hostelería, digitalización, prevención de riesgos laborales o inteligencia artificial.

Campos defendió este trabajo como uno de los principales logros de su etapa. «Hoxe, miro atrás con orgullo e podo dicir que o conseguimos. A Asociación de Empresarios de Deza é actualmente un referente formativo», afirmó. El presidente saliente repasó sus catorce años en la asociación, desde su entrada como vocal en 2012 hasta la presidencia, pasando por los cargos de tesorero y vicepresidente.

Prioridades de futuro

En su intervención, también situó entre las prioridades de futuro la AP-53, el suelo industrial y la revitalización comercial de Lalín. Sobre la autopista, sostuvo que los avances logrados para abaratar el coste de los peajes son insuficientes y reclamó que la próxima directiva mantenga la presión para que «a AP-53 deixe de ser, dunha vez por todas, unha autoestrada de peaxe». En cuanto al suelo industrial, aludió a la ampliación del polígono Lalín 2000 y expresó su deseo de que avance «máis pronto que tarde, porque a nosa industria non pode esperar».

El presidente también lamentó que dos proyectos estratégicos queden sin desarrollar: una plataforma virtual para formación en línea, que pretendía generar ingresos propios e impulsar cursos de inteligencia artificial, y un plan de atracción de talento para cubrir necesidades de personal cualificado en las empresas de la comarca. «Vou cun sabor amargo por estes dous proxectos, porque non me gusta deixar as cousas a medias», admitió, antes de remarcar que ambos siguen «encima da mesa da AED».

Campos fue especialmente crítico con la reducción del apoyo institucional a los proyectos propios de AEDEZA. Aseguró que con la Deputación de Pontevedra no se logró sacar adelante ningún proyecto en los últimos cuatro años, que la relación con la Xunta es fluida pero se limita casi siempre a iniciativas diseñadas por la propia administración, y que la aportación del Concello de Lalín cayó «a apenas un 10%» de lo recibido históricamente. «Isto non é unha queixa persoal sobre como se me tratou a min. É unha chamada de atención institucional», recalcó.

Proceso electoral

La asamblea se celebró con el proceso electoral ya abierto. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá activo hasta el día 25 a las 19.00 horas. La proclamación está prevista para el día 26 y, si hubiese más de una lista, la votación se celebraría el 3 de julio en una asamblea general extraordinaria.

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En su despedida, Campos agradeció el apoyo de los socios, de la junta directiva, del equipo técnico, de las administraciones, de la prensa comarcal y de quienes le acompañaron durante estos años. «Vou coa tranquilidade do deber cumprido, coa satisfacción de servir á miña comarca e aos seus empresarios, e co corazón cheo de gratitude. A AED queda lista para seguir sendo o motor da nosa comarca», concluyó.