Contratos
El Concello destina 92.000 euros a juegos y actividades para mayores
redacción
El Concello de Lalín aprobó dos contratos orientados a reforzar la conciliación familiar, el envejecimiento activo y el ocio infantil durante los próximos meses, con una inversión superior a los 92.000 euros. Las actuaciones consolidan programas ya asentados y amplían la oferta de actividades gratuitas dirigidas a familias, mayores y niños.
Por una parte, dio luz verde a la adjudicación de los distintos lotes de Lalín Activa 2026. Programa de conciliación e respiro familiar, una iniciativa destinada a facilitar la conciliación, especialmente en el rural, y a fomentar la participación activa y saludable de las personas mayores. El programa incluye servicios de apoyo a las familias, musicoterapia y una amplia oferta formativa y cultural a través de las Aulas Sénior.
El lote de conciliación y respiro familiar en el rural fue adjudicado a Asistencia Total Galicia 2015 por un importe máximo anual de 49.335 euros. El servicio de musicoterapia contará con una inversión máxima de 12.705 euros, mientras que las actividades de las Aulas Sénior supondrán 12.736 euros.
A estas actuaciones se suma la aprobación del contrato de Xoga Lalín, que se desarrollará en julio y agosto de 2026. La organización y ejecución del programa fue adjudicada a Eventilandia S.L. por 17.985 euros. La iniciativa llevará actividades lúdicas y de entretenimiento a espacios públicos del municipio, convirtiendo calles y plazas en puntos de encuentro para la infancia y las familias durante el verano.
Xoga Lalín recupera una marca conocida por la ciudadanía y con gran aceptación en ediciones anteriores, con propuestas como juegos de agua, hinchables, talleres, magia, música y fiestas de la espuma, todas de acceso gratuito. Con estos contratos, el Concello, destaca, se refuerza una estrategia que combina políticas sociales, conciliación, envejecimiento activo y ocio familiar.
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