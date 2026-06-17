La comisión de fiestas ultima los preparativos para el San Paio con 25 atracciones y novedades por desvelar

La comisión de fiestas ultima estos días los preparativos para la llegada del San Paio el próximo miércoles 24 de junio. Ayer, tras la finalización del mercadillo semanal en la Praza da Feira, comenzó la instalación de atracciones, que permanecerán en funcionamiento desde el arranque de los festejos hasta el lunes 29, tradicional Día del Niño, con fichas a mitad de precio.

Este año serán alrededor de 25 los mecanismos que estarán disponibles entre el espacio de la Praza da Feira, la Carballeira y la calle 25 de Xullo, con algunas novedades que la organización no quiere desvelar todavía. Asimismo, el horario de apertura comenzará a las 17.00 horas y se prolongará hasta que finalicen las orquestas. A mayores, este año habrá una franja horaria todavía por definir en la que las atracciones operarán sin música ni ruido para favorecer la asistencia y disfrute de niños y personas neurodivergentes.

Por otra parte, estos días también se ha llevado a cabo la instalación del alumbrado por las diferentes calles del casco urbano. Sorprende particularmente el telar de luces que recorrerá la calle Calvo Sotelo hasta conectar con la Praza de Galicia. Desde la comisión esperan tener todo a punto para este sábado 20, cuando tendrá lugar el encendido oficial antes del comienzo de la carrera Nocturna a las 21.00 horas. El comité organizativo avanza que está estudiando celebrar un acto especial para el momento de iluminar las bombillas ornamentales, aunque esta cuestión todavía está por perfilar.

Operarios trabajan colocando el telar de luces en la Calvo Sotelo. / Bernabé / Javier Lalín

Será también este sábado 20 de junio cuando finalicen las jornadas de petitorio en la milla de oro estradense. El presidente de la comisión, Iván Lorenzo, señala que todavía quedan rifas para el escaparate del San Paio disponibles, en el que se sortean premios como una motocicleta o un palé de cerveza, entre otros muchos regalos más.

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En otro orden, Lorenzo espera que el tiempo acompañe, algo que si las previsiones no fallan seguramente acontezca, y anima a vecinos y visitantes a que se acerquen durante las cinco jornadas de festejos para disfrutar del extenso y variado programa de este San Paio 2026. Destaca particularmente la muestra de alfombrismo del sábado 27, en la que participarán asociaciones llegadas de toda Galicia y cuya creación, de unos 300 metros de longitud, adornará las calles Don Nicolás y Calvo Sotelo. Así pues, cada vez queda menos para el pistoletazo de salida de las fiestas patronales, el próximo miércoles 24.