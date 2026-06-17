Formación
Comienza un taller de empleo en Rodeiro
redacción
Una veintena de alumnos del taller de empleo Terras do Deza II de Rodeiro comenzó ayer su actividad con la presentación del seminario por parte de representantes del grupo de gobierno.
El alcalde en funciones, Alberte Lamazares, anunció la negativa de la Xunta a la prórroga del comienzo del proyecto formativo y en los últimos días fue preciso afrontar la renuncia del aspirante con mayor puntuación para el puesto de profesor en la especialidad forestal.
Para Lamazares esta iniciativa formativa supondrá para el alumnado participante una oportunidad para acceder al mercado laboral, al tiempo que el Concello podrá acometer actuaciones de interés general. Así, se realizarán trabajos de limpieza, acondicionamiento de parques, rutas y espacios públicos, además de recuperación de infraestructuras municipales. El gobierno local destaca que este programa es fundamental para impulsar el empleo o fijar población en el rural.
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