El CIM de A Estrada usa el cluedo para promover la igualdad en clase

El Centro de Información á Muller (CIM) del Concello de A Estrada está desarrollando en los centros educativos del municipio una actividad de sensibilización y prevención en materia de igualdad, coeducación y lucha contra las violencias machistas. La iniciativa, inspirada en la dinámica del popular juego Cluedo, forma parte de las acciones incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad para el período 2025-2026.

La directora del CIM, Marga de la Calle, explica que esta propuesta se encuadra en la línea de actuación centrada en la sensibilización y la prevención desde el ámbito educativo. El objetivo es fomentar la coeducación de manera integral y con perspectiva interseccional, trabajando con el alumnado para combatir estereotipos vinculados a la violencia contra las mujeres.

Para ello se optó por un formato de teatro participativo que permite abordar estos contenidos de una manera dinámica y adaptada a las diferentes edades. A través de una propuesta similar a un Cluedo, los estudiantes participan activamente en una investigación, analizan comportamientos y detectan estereotipos.

Así, la campaña se desarrolla mediante sesiones educativas de 45 minutos dirigidas al alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, además de 1º y 2º de ESO. En total están previstas 18 sesiones, con una capacidad máxima de 60 estudiantes por cada una.

Coincidiendo con los últimos días del curso escolar, la actividad se lleva a cabo en los CEIP Figueiroa, Pérez Viondi, Cabada Vázquez, Oca, Villar Paramá y O Foxo, además de Nuestra Señora de Lourdes, IES Avelina Valladares e IES Manuel García Barros.

Durante la representación, ambientada en una gala con personajes de cuentos y películas de fantasía, la Señora Disney recibe un reconocimiento simbólico por su apuesta por la igualdad y la inclusión. Sin embargo, tras el brindis cae dormida delante de los asistentes. A partir de ese momento, el alumnado se convierte en un equipo de investigación encargado de interrogar a los personajes, superar pruebas y descubrir quién es el responsable.

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La trama funciona como una metáfora educativa. La «víctima» representa la igualdad y la inclusión, mientras cada personaje encarna obstáculos sociales, emocionales o culturales. La actividad concluye con un juicio simbólico y un debate guiado.