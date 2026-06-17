Cerdedo, A Estrada, Rodeiro y Cruces, primeros en abrir la temporada de baño

Las altas temperaturas ya están aquí y empiezan a entrar las ganas de darse el primer chapuzón del año. Por ello, los concellos de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes ya trabajan en la puesta a punto de las instalaciones de baño –tanto artificiales como naturales– para abrir al público. Mientras que Cerdedo Cotobade fue el más prematuro en esta cuestión, con las playas de Cerdedo y Pozo Negro en funcionamiento desde el pasado sábado, la gran mayoría de municipios espera hacerlo el próximo 1 de julio, a excepción de Agolada y Rodeiro, donde todavía está por confirmar la fecha.

Uno de los municipios que más se adelantará será A Estrada. El Concello abrirá el próximo 23 de junio tanto las piscinas municipales como la playa fluvial de Liñares, que permanecerán operativas hasta el 6 de septiembre. Ambas instalaciones compartirán horario, de lunes a viernes entre las 15.30 y las 20.30 horas, mientras que los sábados y domingos abrirán de 13.30 a 20.30. Las piscinas permanecerán cerradas los lunes para realizar las labores de mantenimiento, una medida habitual durante la temporada estival para garantizar el correcto estado del agua y de las instalaciones.

En el caso de la playa fluvial de Liñares, el recinto permanece abierto desde el pasado 1 de junio y seguirá accesible hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, la temporada oficial de baño y el servicio de socorrismo no comenzarán hasta el día 23. Desde el Concello recuerdan además que durante la temporada de baño está prohibida la presencia y el acceso de animales domésticos en la zona de playa. Asimismo, recomiendan extremar las precauciones fuera del período de vigilancia, cuando el baño queda bajo la responsabilidad de cada usuario.

En Lalín, la situación es diferente. La apertura de la playa fluvial de Pozo do Boi continúa pendiente de un informe favorable de Augas de Galicia que permita acometer una limpieza del entorno antes de su puesta en funcionamiento. El gobierno local está a la espera de recibir la autorización para poder acondicionar el espacio y habilitarlo para los bañistas. Por su parte, las piscinas municipales abrirán el 1 de julio y mantendrán las mismas tarifas que el año pasado: dos euros para los adultos y un euro para niños y personas mayores.

También el 1 de julio está prevista la apertura de las piscinas municipales de Silleda y de A Bandeira. El Concello ya inició los trabajos de acondicionamiento de ambos recintos, que incluyen la revisión de las instalaciones, la puesta a punto de las zonas verdes y la adecuación de accesos y servicios para garantizar su correcto funcionamiento durante la campaña estival. .

Además, el gobierno local adjudicó recientemente a la empresa Top Rescue S. L. el servicio de vigilancia, rescate y salvamento para los meses de julio y agosto. El dispositivo estará integrado por tres socorristas que prestarán servicio en las dos instalaciones municipales.

La administración local pondrá a la venta el próximo día 22 los bonos de temporada para facilitar el acceso de los usuarios a las piscinas durante todo el verano. Asimismo, volverán a organizarse cursos de natación tanto en Silleda como en A Bandeira. Las inscripciones podrán realizarse a partir del 1 de julio siguiendo las indicaciones del personal de socorrismo encargado de coordinar las actividades.

En Vila de Cruces también se trabaja con la vista puesta en el 1 de julio como fecha de apertura de las piscinas municipales. Aunque el área fluvial de A Carixa ya estará disponible este fin de seman. .

Rodeiro, por su parte, prevé adelantar el inicio de la temporada y abrir sus instalaciones el próximo 26 de junio. De confirmarse esta previsión, se convertiría en uno de los primeros municipios de la comarca en poner en marcha su recinto de baño. No obstante, la fecha todavía no ha sido ratificada oficialmente por la administración local.

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Por otra parte, en Dozón las piscinas municipales no abrirán este año al haber obras en las proximidades, pero sí estará disponible la playa fluvial y área recreativa de Sanguiñedo. En cuanto a Forcarei y Agolada, están pendientes de confirmar el inicio de su temporada de baño, aunque señalan que será, previsiblemente, a comienzos de julio.