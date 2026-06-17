Cerdedo Cotobade, sede de la final de la copa de fútbol de veteranos

El Concello de Cerdedo Cotobade acogerá el próximo sábado 20 de junio la final de la Copa de Fútbol Veteranos de la Delegación de Pontevedra, según comunicó oficialmente la Federación Galega de Fútbol al alcalde, Jorge Cubela. El encuentro se disputará en el campo municipal de As Estremas, que será escenario de una de las citas deportivas más destacadas de la categoría esta temporada.

Las instalaciones presentan un excelente estado gracias a las actuaciones realizadas a través del Plan de Infraestructuras Deportivas Extraordinario de la Diputación de Pontevedra, que ha permitido invertir alrededor de 200.000 euros en los dos últimos años para mejorar y modernizar el recinto deportivo. «Estas mejoras garantizan unas condiciones óptimas para la celebración de un evento de esta relevancia», manifestó Cubela.

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Desde el Gobierno local valoran especialmente la repercusión que tendrá este evento para el municipio, tanto desde el punto de vista deportivo como económico, con la llegada de jugadores, equipos técnicos, familiares y aficionados procedentes de distintos puntos de la provincia.