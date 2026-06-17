Turismo patrimonial
Carboeiro bate su récord de visitas en mayo, con 1.636
redacción
El Mosteiro de Carboeiro cerró mayo con 1.636 visitas, la mejor cifra registrada en este mes desde la pandemia y también el dato más alto de los últimos siete años. El antiguo cenobio refuerza así su papel como uno de los principales reclamos turísticos y patrimoniales de Silleda, con capacidad de atracción entre público gallego, visitantes del resto de España y turistas extranjeros.
La mayoría de las personas que se acercaron al monumento procedían de Galicia, que concentró el 74% del total. Dentro de este grupo destacó Pontevedra y, en particular, Vigo, con 134 visitantes. Del resto de España se contabilizaron 287 personas, con Madrid como comunidad más habitual, mientras que del extranjero llegaron 132 turistas de Argentina, Holanda, Alemania, Portugal, Japón, Polonia o México.
El perfil mayoritario fue el de mujeres de entre 35 y 65 años, que acudieron en vehículo particular y en familia. Además, alrededor de un 11% de los visitantes llegó a pie, bien por el Sendeiro do Deza, que une la Fervenza do Toxa con Carboeiro, o desde el entorno del balneario situado al otro lado del río.
La alcaldesa, Paula Fernández Pena, resalta que los datos son «unha excelente noticia para Silleda e confirman que Carboeiro é un recurso patrimonial de primeiro nivel». Incide en seguir impulsando el conjunto formado por Carboeiro, la Fervenza do Toxa y el Sendeiro do Deza.
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