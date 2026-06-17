La Carballeira do Campo do Medio cobra protagonismo en la Rapa das Bestas de Sabucedo

La Rapa das Bestas comenzará el 3 de julio en Sabucedo, siguiendo la tradición de celebrarse el primer fin de semana del mes. El programa de esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional, se presentará este viernes en la Carballeira do Campo do Medio, un espacio natural que tendrá un mayor protagonismo en esta edición.

La celebración llega con novedades destinadas a potenciar la «experiencia Sabucedo» y recuperar el espíritu de romería mediante una reorganización de espacios y una imagen más cuidada y profesional. El concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, visitó Sabucedo junto a Miguel Constenla, Manuel Cabada y Noa López, responsable este año del rediseño de los espacios festivos.

Uno de los cambios más destacados será el traslado de la zona gastronómica, que se alejará de la carretera y del recorrido de las bestas. Las barras, puestos de helados y food trucks se ubicarán junto a la fuente, mientras que las pulperías se concentrarán en la explanada del picadero.

La Carballeira recuperará protagonismo como espacio de descanso y encuentro, libre de carpas y estructuras que ocultaban su valor paisajístico. Se habilitarán zonas con pacas de hierba y palés para favorecer la convivencia y el disfrute del entorno. Además, se instalará una zona infantil con juegos y actividades relacionadas con la fiesta.

También se reforzará la iluminación nocturna para mejorar tanto la seguridad como la estética del recinto. La nueva distribución busca facilitar la movilidad, reforzar la seguridad alimentaria y crear espacios de convivencia, contribuyendo a que la Rapa das Bestas sea una puerta de entrada para descubrir todo lo que Sabucedo ofrece durante todo el año.

Entre las mejoras informativas destaca la instalación de dos grandes planos ilustrados por Rosa de Cabanas, que orientarán a los visitantes e indicarán puntos de interés como el curro, aseos, aparcamientos, zona infantil, artesanía, tienda oficial y rutas de senderismo.

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Estas medidas buscan mejorar la convivencia entre vecinos, visitantes y las propias Bestas.