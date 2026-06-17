El bono de Lalín se activará tras el verano a petición del sector

El Bono Comercio de Lalín no se activará hasta después del verano. La decisión fue tomada por la Asociación de Empresarios de Deza (AED) tras varias reuniones con el sector, que planteó la conveniencia de que esta campaña de descuentos comenzase al finalizar la época estival y por tanto, en principio coincidiría con las semanas próximas a los festejos patronales.

A mediados de mayo Concello de Lalín y patronal firmaban un acuerdo vía subvención nominativa por un importe de 34.500 euros, cuantía con la que la patronal podría activar esta iniciativa, pero también otras de dinamización para este año, entre ellas la campaña de rebajas de invierno y las de verano, la del Día de la Madre, la Noite Branca o el concurso gastronómico Deztápate, además financiación para los servicios de seguridad y vigilancia parque empresarial. Para el Bono Comercio estaban previstos 20.000 euros.