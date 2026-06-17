El BNG provincial pide eximir del IBI a las comunidades de montes

El BNG reclamará en el pleno de la Diputación de Pontevedra que el ORAL reconozca de oficio la exención del IBI a las comunidades de montes en mano común y las excluya de los padrones de contribuyentes obligados al pago. La diputada Manuela Rodríguez advierte del «absurdo administrativo» que supone cobrar recibos que después deben devolverse, con intereses, tras reclamaciones o procesos judiciales. El Bloque sostiene que la jurisprudencia del TSXG confirma que la exención afecta a todo el perímetro clasificado, incluidas las edificaciones.