Fiscalidad local
El BNG provincial pide eximir del IBI a las comunidades de montes
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El BNG reclamará en el pleno de la Diputación de Pontevedra que el ORAL reconozca de oficio la exención del IBI a las comunidades de montes en mano común y las excluya de los padrones de contribuyentes obligados al pago. La diputada Manuela Rodríguez advierte del «absurdo administrativo» que supone cobrar recibos que después deben devolverse, con intereses, tras reclamaciones o procesos judiciales. El Bloque sostiene que la jurisprudencia del TSXG confirma que la exención afecta a todo el perímetro clasificado, incluidas las edificaciones.
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