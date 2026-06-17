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Solidaridad

A Bandeira corre unida contra la leucemia infantil

Los 115 alumnos del CEIP Ramón de Valenzuela junto a familiares y profesores participan en la carrera solidaria para recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad

Participantes en la carrera contra la leucemia infantil del CEIP Ramón de Valenzuela de A Bandeira.

Participantes en la carrera contra la leucemia infantil del CEIP Ramón de Valenzuela de A Bandeira. / Bernabé / Javier Lalín

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Ángel Graña

Silleda

El deporte, la comunidad y la solidaridad se dieron la mano este martes en Silleda. Los alumnos del CEIP Ramón de Valenzuela de A Bandeira calzaron sus zapatillas por una causa noble. El centro educativo organizó una nueva edición de su carrera solidaria para recaudar fondos y visibilizar la lucha contra la leucemia infantil, tiñendo las calles de ilusión y compromiso comunitario.

El CEIP Ramón de Valenzuela se moviliza contra la leucemia de la mano de Unoentrecienmil

El CEIP Ramón de Valenzuela se moviliza contra la leucemia de la mano de Unoentrecienmil

Bernabé / Javier Lalín

El evento implicó a toda la comunidad escolar: alumnos, maestros y familias completaron juntos un recorrido que conectó las aulas con el casco urbano por una buena causa. «Xa fixemos varios anos esta carreira. Saímos do cole ata o parque e despois volvimos e démoslle os diplomas aos nenos e as familias», explica Rocío Souto, directora del centro.

La movilización llenó de vida el trayecto hacia el parque del lugar, donde los vecinos arroparon a los pequeños corredores. «Participaron os 115 nenos do cole xunto aos mestres e familias. A pancarta témola xa feita doutos anos», destaca la directora, satisfecha por la implicación y la reutilización de materiales que ya son seña de identidad del colegio.

Carrera solidaria contra la leucemia infantil del IES Ramón de Valenzuela de A Bandeira.

Carrera solidaria contra la leucemia infantil del CEIP Ramón de Valenzuela de A Bandeira. / Bernabé / Javier Lalín

Esta actividad se enmarca en un proyecto estatal que conecta a cientos de escuelas con el mismo objetivo científico. «A carreira faise a través da Fundación Unoentrecienmil, unha iniciativa que fan eles con moitos colexios. Son os que mandan todos os dorsales, diplomas e todo», aclara Souto. La fundación coordina este proyecto para recaudar fondos destinados íntegramente a la investigación médica de esta enfermedad hematológica.

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Más allá de la recaudación, la jornada dejó una huella pedagógica profunda, reforzando la empatía y el apoyo mutuo desde la infancia. «É algo solidario que tamén ven ben que os nenos o vexan tamén todos os anos», concluye Rocío Souto. Con los diplomas entregados, A Bandeira demostró que los pequeños pasos de los niños pueden impulsar grandes cambios.

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