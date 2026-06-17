A Bandeira corre unida contra la leucemia infantil

El deporte, la comunidad y la solidaridad se dieron la mano este martes en Silleda. Los alumnos del CEIP Ramón de Valenzuela de A Bandeira calzaron sus zapatillas por una causa noble. El centro educativo organizó una nueva edición de su carrera solidaria para recaudar fondos y visibilizar la lucha contra la leucemia infantil, tiñendo las calles de ilusión y compromiso comunitario.

Bernabé / Javier Lalín

El evento implicó a toda la comunidad escolar: alumnos, maestros y familias completaron juntos un recorrido que conectó las aulas con el casco urbano por una buena causa. «Xa fixemos varios anos esta carreira. Saímos do cole ata o parque e despois volvimos e démoslle os diplomas aos nenos e as familias», explica Rocío Souto, directora del centro.

La movilización llenó de vida el trayecto hacia el parque del lugar, donde los vecinos arroparon a los pequeños corredores. «Participaron os 115 nenos do cole xunto aos mestres e familias. A pancarta témola xa feita doutos anos», destaca la directora, satisfecha por la implicación y la reutilización de materiales que ya son seña de identidad del colegio.

Carrera solidaria contra la leucemia infantil del CEIP Ramón de Valenzuela de A Bandeira. / Bernabé / Javier Lalín

Esta actividad se enmarca en un proyecto estatal que conecta a cientos de escuelas con el mismo objetivo científico. «A carreira faise a través da Fundación Unoentrecienmil, unha iniciativa que fan eles con moitos colexios. Son os que mandan todos os dorsales, diplomas e todo», aclara Souto. La fundación coordina este proyecto para recaudar fondos destinados íntegramente a la investigación médica de esta enfermedad hematológica.

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Más allá de la recaudación, la jornada dejó una huella pedagógica profunda, reforzando la empatía y el apoyo mutuo desde la infancia. «É algo solidario que tamén ven ben que os nenos o vexan tamén todos os anos», concluye Rocío Souto. Con los diplomas entregados, A Bandeira demostró que los pequeños pasos de los niños pueden impulsar grandes cambios.