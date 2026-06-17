Ratificación
Absuelto un hombre acusado de malos tratos en A Estrada
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
A Estrada
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha avalado un fallo de la Audiencia de Pontevedra relativo a la absolución de un hombre acusado de violación, malos tratos habituales, amenazas y lesiones en A Estrada a la mujer con la que había contraído matrimonio en 1985. Recurrieron tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, pero el alto tribunal gallego ratifica la sentencia. Incide en su decisión en que la parte recurrente no pedía la nulidad sino «la revocación de la sentencia», una petición que considera imposible atender. Además, apunta que, al basarse la discrepancia tampoco sería factible conceder «la no solicitada nulidad».
- Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
- Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
- La Diputación puede verse obligada a devolver la Pousada da Lanzada y su centro vacacional
- Una enfermera vuelca en Vilagarcía tras quedarse dormida al volante
- Un abogado irá a juicio en Vigo acusado de masturbarse ante una clienta por videoconferencia
- El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental
- Un banco pagará 6.000 euros en costas por no devolver 104 euros a una clienta de Vigo
- Un vigués logra que la Justicia le reconozca ser dueño de una finca tras 30 años de conflicto con los comuneros de Cabral