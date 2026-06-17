Absuelto un hombre acusado de malos tratos en A Estrada

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha avalado un fallo de la Audiencia de Pontevedra relativo a la absolución de un hombre acusado de violación, malos tratos habituales, amenazas y lesiones en A Estrada a la mujer con la que había contraído matrimonio en 1985. Recurrieron tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, pero el alto tribunal gallego ratifica la sentencia. Incide en su decisión en que la parte recurrente no pedía la nulidad sino «la revocación de la sentencia», una petición que considera imposible atender. Además, apunta que, al basarse la discrepancia tampoco sería factible conceder «la no solicitada nulidad».