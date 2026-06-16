Convivencia
Vila de Cruces celebrará el 15 de julio su 33ª Xuntanza de Maiores en Gres
La inscripción para la comida de convivencia, con un precio general de 25 euros, estará abierta del 22 de junio al 3 de julio
Redacción
El Concello de Vila de Cruces celebrará el miércoles 15 de julio la 33ª edición de la Xuntanza das Persoas Maiores, una cita de convivencia que reunirá a los vecinos en las Insuas de San Ramón, en la parroquia de Gres. La inscripción para participar estará abierta entre el 22 de junio y el 3 de julio en el departamento municipal de Servizos Sociais.
La jornada está concebida como un homenaje a las personas mayores del municipio y como una oportunidad para compartir una comida en compañía, recordar vivencias y reforzar los vínculos vecinales. Desde el Concello explican que la cita busca reconocer a quienes fueron y siguen siendo «exemplo de entrega, esforzo e sabedoría», además de ofrecer un espacio de encuentro para disfrutar de una programación festiva y participativa.
La recepción de los asistentes está prevista a las 12.30 horas en las Insuas de Gres. Quince minutos después, a las 12.45 horas, actuará el músico Carlos Manteiga. A las 13.30 horas comenzará la comida de convivencia, con un menú tradicional formado por empanada, pulpo, carne ao caldeiro, postre, bebida y café. Tras la comida se rendirá homenaje a las personas de más edad y se celebrará un sorteo de regalos. La jornada finalizará con un gran baile. En caso de lluvia, la comida se trasladará al pabellón municipal de Cruces.
Transporte gratuito
La participación en el encuentro tendrá aforo limitado, por lo que será imprescindible formalizar la inscripción dentro del plazo establecido. El precio general de la comida será de 25 euros, aunque las personas de 60 o más años empadronadas en Vila de Cruces podrán beneficiarse de una tarifa reducida de 15 euros. Para los niños y niñas de 0 a 5 años, la entrada será gratuita.
El Concello habilitará un servicio de transporte gratuito desde todas las parroquias para las personas que lo soliciten previamente, con el objetivo de facilitar la asistencia a una de las citas sociales más consolidadas del calendario municipal.
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