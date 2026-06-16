Silleda planta vida por Gaza

La activa comunidad educativa del IES Pintor Colmeiro de Silleda se unió este martes en un emotivo y concurrido acto de carácter institucional con el fin principal de inaugurar de forma solemne una hermosa placa conmemorativa junto a un ciprés recién plantado justo en la entrada principal del recinto escolar. Este significativo homenaje colectivo, impulsado con enorme determinación desde el propio centro de enseñanza, busca mantener siempre viva la memoria colectiva de los miles de niños y niñas inocentes que perdieron trágicamente la vida en el largo conflicto de Gaza, convirtiendo este transitado rincón escolar en un punto de obligada reflexión diaria y concienciación social de cara al futuro de las nuevas generaciones de estudiantes de la localidad.

El emotivo evento cultural contó con una participación muy destacada de los alumnos del centro educativo de Silleda. Durante el desarrollo de la jornada de recuerdo, los jóvenes estudiantes Patricia Naicu e Ibrahim Sousa Bouizou realizaron con absoluta solemnidad una lectura pública y compartida del conmovedor poema titulado «O que farei», una pieza literaria escrita originalmente por la reconocida autora internacional Suheir Hammad. Esta gran creadora, nacida el veinticinco de octubre de mil novecientos setenta y tres en la lejana ciudad de Amán, Jordania, y residente habitual en Nueva York desde su más tierna infancia, destaca hoy en día en todo el planeta como poeta, autora, actriz y activista política plenamente comprometida, siendo además orgullosa hija de refugiados palestinos que sufrieron directamente el exilio.

Placa del IES Pintor Colmeiro de Silleda en recuerdo a los niños muertos en Gaza. / Bernabé / Javier Lalín

Tras este entrañable recital poético que estuvo cargado de un profundo simbolismo humanitario, se procedió a retirar de forma muy respetuosa la bandera oficial de Galicia que cubría por completo la placa de metal. Justo en ese preciso instante se descubrió la inscripción grabada al pie del árbol joven, cuyo lema oficial dice textualmente: «Este ciprés foi plantado en lembranza dos 20.000 nenos e nenas asasinados en Gaza 2023-2025. Contra a impunidade».

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Esta loable iniciativa solidaria nació en el seno del propio instituto para canalizar el dolor ante la terrible tragedia humanitaria global. Norma Rodríguez, docente de este centro educativo, explicó detalladamente cómo se gestó este bonito proyecto escolar: «A idea xurdiu a raiz das noticias que saíron en prensa sobre os nenos mortos en Gaza. No equipo da biblioteca pensamos que era algo que permanecese como elemento de memoria porque é algo dunha entidade tan tremenda». Con este acto, el nuevo ciprés de la entrada será ya un símbolo definitivo de paz, memoria y dignidad para todo el municipio gallego de Silleda, uniendo de forma perenne la educación pública con la defensa activa de los derechos de la infancia.