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Solidaridad

San Xurxo de Vea organiza una foliada a favor de la asociación Asanog

La recaudación íntegra se destinará a ayudar a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias

La charanga Os Intocables también pondrá música a la jornada solidaria en San Xurxo de Vea.

La charanga Os Intocables también pondrá música a la jornada solidaria en San Xurxo de Vea. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

La parroquia estradense de San Xurxo de Vea celebrará este sábado 20 de junio una gran jornada solidaria en favor de Asanog, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia. Organizada por la Asociación Cultural San Xurxo de Vea, la iniciativa nace con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a la infancia y adolescencia con cáncer y a sus familias, a través de una programación que combinará música, tradición y actividades para todos los públicos.

La cita arrancará a las 12.00 horas con la presentación del acto a cargo de Iago Castro y el pregón de Chelo do Rejo. A partir de ahí, el escenario dará paso a una amplia representación del tejido cultural de la comarca, con las actuaciones de Charanga Os Intocables, AC A Ponte Vella, EMT A Xesteira, Os Pereiriños, Galega de Bailables, Hai que Roelo, Tequexetéldere, Tamparrantán y Barbucde.

A las 14.00 horas tendrá lugar la comida solidaria. Todo lo recaudado, tanto a través de la venta de raciones como del servicio de cantina, se destinará íntegramente a Asanog. La organización cuenta para ello con la implicación de vecinos y empresas colaboradoras que han aportado productos y apoyo logístico.

Por la tarde, a las 16.00 horas, el protagonismo será para los más pequeños, con actividades infantiles, hinchables y la participación del mago David Orihuela.

Colaboración

"Quixemos poñer o noso gran de area e organizar unha xornada coa que poder axudar a unha entidade que fai un traballo imprescindible coas familias", explica Javier Magariños, presidente de la Asociación Cultural San Xurxo de Vea. La iniciativa surgió a raíz de la experiencia de un joven vecino de la parroquia que recibió el acompañamiento de la entidad durante su enfermedad.

"Se esta primeira edición funciona ben, a nosa intención é darlle continuidade e convertela nunha cita anual", avanza Magariños.

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La jornada cuenta con la colaboración del Concello da Estrada, la Asociación de Veciños Fonte do Santo de San Xurxo de Vea, Panadería San Andrés de Vea y Pan de Cervela.

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