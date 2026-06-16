San Xurxo de Vea organiza una foliada a favor de la asociación Asanog

La parroquia estradense de San Xurxo de Vea celebrará este sábado 20 de junio una gran jornada solidaria en favor de Asanog, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia. Organizada por la Asociación Cultural San Xurxo de Vea, la iniciativa nace con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a la infancia y adolescencia con cáncer y a sus familias, a través de una programación que combinará música, tradición y actividades para todos los públicos.

La cita arrancará a las 12.00 horas con la presentación del acto a cargo de Iago Castro y el pregón de Chelo do Rejo. A partir de ahí, el escenario dará paso a una amplia representación del tejido cultural de la comarca, con las actuaciones de Charanga Os Intocables, AC A Ponte Vella, EMT A Xesteira, Os Pereiriños, Galega de Bailables, Hai que Roelo, Tequexetéldere, Tamparrantán y Barbucde.

A las 14.00 horas tendrá lugar la comida solidaria. Todo lo recaudado, tanto a través de la venta de raciones como del servicio de cantina, se destinará íntegramente a Asanog. La organización cuenta para ello con la implicación de vecinos y empresas colaboradoras que han aportado productos y apoyo logístico.

Por la tarde, a las 16.00 horas, el protagonismo será para los más pequeños, con actividades infantiles, hinchables y la participación del mago David Orihuela.

Colaboración

"Quixemos poñer o noso gran de area e organizar unha xornada coa que poder axudar a unha entidade que fai un traballo imprescindible coas familias", explica Javier Magariños, presidente de la Asociación Cultural San Xurxo de Vea. La iniciativa surgió a raíz de la experiencia de un joven vecino de la parroquia que recibió el acompañamiento de la entidad durante su enfermedad.

"Se esta primeira edición funciona ben, a nosa intención é darlle continuidade e convertela nunha cita anual", avanza Magariños.

La jornada cuenta con la colaboración del Concello da Estrada, la Asociación de Veciños Fonte do Santo de San Xurxo de Vea, Panadería San Andrés de Vea y Pan de Cervela.