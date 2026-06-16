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Mejora del curso fluvial

Realizan trabajos de limpieza en el río Vieites en Arnois, A Estrada

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Fran Campos

A Estrada

Augas de Galicia ha iniciado trabajos de conservación y mantenimiento en más de 800 metros del río Vieites, a su paso por la parroquia estradense de San Xiao de Arnois. Las actuaciones, que se prolongarán durante unas cuatro semanas, incluyen la retirada de árboles caídos y biomasa para evitar obstrucciones y favorecer el flujo del agua. Los trabajos se realizarán con herramientas manuales y el apoyo puntual de maquinaria ligera, con el objetivo de mejorar la capacidad de drenaje, reducir el riesgo de inundaciones y preservar el buen estado ecológico del cauce.

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