El PSOE de Lalín lanza un plan para abaratar el acceso a la vivienda y aportar seguridad a los propietarios

Los socialistas lalinenses presentaron un plan con el que buscan la dinamización del mercado de la vivienda que ofrezca soluciones a la escasez de hogares, su elevado precio y aporte seguridad a los propietarios. Con el ejemplo de ciudades como Avilés, el programa tendría cuatro actores protagonistas: dueños, vecinos, Concello y empresas inmobiliarias. Tanto la portavoz municipal, Alba Forno, como el secretario de Política Municipal, Daniel Santalla, apuntaron las que a juicio del PSOE son algunas de las singularidades que muestra Lalín en un contexto generalizado de problema de acceso a la vivienda en toda España. Que el 28 por ciento de los bienes residenciales estén vacíos o el elevado precio del alquiler o la compra de un inmueble (indicaron que en solo dos años la renta media aumentó un 10% y un 45 por ciento en la última década) son argumentos que invitaron a su partido a presentar una iniciativa en positivo, máxime cuando la oferta de vivienda pública es escasa, una vez que los 17 pisos que construirá la Xunta en la Rolda Leste parecen escasos para un registro de demandantes que no para de crecer y ya rebasa las 80 inscripciones.

Santalla indicó que el problema de la vivienda no es exclusivo de los jóvenes, si bien quizá sea los que más lo sufren, y citó el proyecto municipal que, por 8.000 euros, debía mostrar la realidad del ayuuntamiento. No obstante, a su juicio, el documento aborda cuestiones bastante básicas, pero sí identifica problemas como la convenencia de crear una Oficina Municipal de Vivenda, que el 28% están vacías o la ausencia de políticas públicas en esta dirección. «A nosa é unha proposta realista e factible, que podería executarse xa», resumió Santalla, quien, como experiencia personal, apuntó que en el año 2020 pagaba por un piso 290 euros y cuando lo dejó, el año pasado, su renta pasó a 450. También puso el acento en la necesidad de que los grandes tenedores de vivienda se sumasen a este proyecto.

¿Qué papel desempeñaría cada una las cuatro patas de este proyecto? El Concello, a través de su oficina municipal, actuaría como facilitador y garante con la contratación de un seguro contra impagos o desperfectos, que aportaría seguridad a los dueños de vivienda todavía reacios a alquilar sus bienes. Forno admitió que los precios podrían caer ligeramente, pero el propietario gozaría de garantías de cobro que, por la experiencia que citó en otras ciudades, apenas registra incidencias. Los ciudadanos podrían acceder a un hogar a precios más asequibles, mientras que las inmobiliarias se encargarían de visitar los inmuebles y formalizar los contratos. «Non se trata de facerlle competencia ás inmobiliarias», remarcó.

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Los precios, orientativos, tendrían en cuenta las características de las viviendas, equipamiento o medidas de accesibilidad y se fijarían en función de la localización: zona centro, periferia y el rural. El plan Lalín Aluga se complementaría con bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las residencias adheridas y también en el impuesto de construcciones. El problema del acceso a la vivienda fue ejemplificado por Forno con un caso, el de un joven de O Vicedo que llegó a Lalín para trabajar en una empresa y no fue capaz de encontrar un piso. La realidad, dijo, es que en las inmobiliarias apenas hay oferta, con días de un solo piso para alquilar, y en casos, aseguró, hay viviendas con rentas que rondan ya los 900 euros. En lo que respecta a la compra, el valor del metro cuadrado está ya en 790 euros.