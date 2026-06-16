Preparan una alfombra de flores de 300 metros para las Festas de San Paio

A Estrada se convertirá el próximo 27 de junio en un referente del arte efímero con la celebración de “Alfombras do Corpus San Paio”, un encuentro internacional de alfombristas organizado por la Federación de Alfombristas de Galicia y la Asociación Alfombristas da Estrada, promovido por el Concello da Estrada con la colaboración de la Xunta de Galicia.

La actuación consistirá en la elaboración de varias alfombras florales con una longitud total de 300 metros y 3 metros de ancho, que recorrerán las calles Don Nicolás, Calvo Sotelo y Ulla, sirviendo de marco para la procesión del Santísimo Sacramento durante las fiestas patronales en honor a San Paio. La composición estará dividida en varios tramos elaborados por diferentes colectivos alfombristas. Los alfombristas de Ponteareas realizarán un tramo de 100 metros, mientras que la Asociación Cunchas e Flores de Bueu será responsable de 60 metros de alfombra. Por su parte, los de Burela confeccionarán un tramo de 50 metros y los alfombristas de Viana do Castelo asumirán otros 60 metros. El primer tramo, junto a la iglesia parroquial, será confeccionado conjuntamente por alfombristas de O Castro de Caldelas, Ames, Cerponzóns y A Estrada.

En cuanto al diseño de las alfombras, las instrucciones dadas fueron que tanto el tema como las formas serían libres, al igual que los materiales, pero siempre con una temática compatible con el paso de una procesión cristiana. Así como en las alfombras elaboradas por personas no estradenses se emplearán los materiales habituales de sus localidades —por lo general, conchas en la costa y flores en el interior—, la alfombra en la que participará A Estrada (que compartirá con Ames, O Castro de Caldelas y Cerponzóns) tendrá un significado especialmente local, ya que estará inspirada en las vidrieras de la iglesia parroquial estradense e incorporará elementos identitarios del municipio, como el salmón y la sidra, dos símbolos profundamente vinculados a la historia, el paisaje y la cultura de A Estrada.

Está previsto que los trabajos comiencen a las 7.00 horas del 27 de junio y se prolonguen hasta aproximadamente las 14.00 horas, permitiendo que vecinos y visitantes puedan seguir en directo el proceso de creación y, posteriormente, disfrutar de las alfombras durante toda la tarde antes del inicio de la procesión del Santísimo Sacramento. La cita contará además con la participación de colectivos de Galicia y Portugal, reforzando su carácter internacional y consolidando los lazos culturales entre territorios con una larga tradición en la elaboración de alfombras florales.

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Este proyecto pretende convertir a A Estrada, una vez más, en un punto de encuentro del alfombrismo gallego y portugués.