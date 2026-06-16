Premio de excelencia académica en Silleda

Pablo Molinos Villaverde, exalumno del IES Pintor Colmeiro (Silleda) y estudiante de Filología Clásica en la USC, ha obtenido un Premio Ángela Ruiz Robles a la Excelencia Académica 2024-25. En su vocación jugó un papel importante Xosé Barreiro, de quien recibió ayer una laudatio.